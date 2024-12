CASOLI. Anche quest’anno l’Istituto di Istruzione Superiore “Algeri Marino” di Casoli organizza il festival della legalità giunto alla sua ottava edizione. Dal 2 al 5 dicembre sono stati organizzati diversi appuntamenti con ospiti di rilievo per coinvolgere i ragazzi. Il tema scelto quest’anno è “Testimoni di speranza”.Per l’appuntamento del 4 dicembre, che aveva come tema “Un giornalismo costruttivo allena la speranza nel futuro” è stato invitato il direttore de “Il Centro” Luca Telese. Un’occasione per ribadire l’importanza della cultura, strumento indispensabile per capire il mondo che ci circonda.