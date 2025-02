Se il mercato produce il flusso, ma non ha margini per produrre profitti apprezzabili per gli organizzatori, il punto decisivo è capire: chi ci guadagna? Per chi gira questa complessa giostra di uomini e mezzi? Luca Telese #Rita De Crescenzo #Ovindoli #Roccaraso #TikTok Ennesimo colpo di scena e scenario da romanzo giallo. Due giorni fa…