Diamante, Conte rilancia il campo largo. L’incontro è stato presentato da Luca Telese

DIAMANTE (CS) – Alla Summer School del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha ribadito la linea che il M5S intende seguire nella costruzione del campo largo: prima i programmi, poi i nomi. A presentare l’incontro è stato Luca Telese, che ha introdotto il dibattito e accompagnato il pubblico dentro i temi centrali della giornata.—Conte: “Nessuno deve pensare di accontentare Giuseppe Conte”Nel suo intervento, Conte ha chiarito che il Movimento non ha mai imposto le primarie come condizione per la coalizione. Ha insistito sulla necessità di un percorso partecipato e ha respinto l’idea che il M5S voglia ottenere ruoli o garanzie personali.«È scorretto dire che abbiamo imposto le primarie», ha spiegato. E ha aggiunto: «Nessuno deve pensare di accontentare Giuseppe Conte».—Il progetto NOVA: la partecipazione come base del programmaConte ha illustrato i numeri del percorso partecipativo NOVA, che il M5S considera il fondamento del confronto con gli alleati: – 17.000 cittadini coinvolti, – 2.000 tavoli di lavoro, – 150 punti di incontro.Secondo Conte, queste proposte rappresentano la base del programma che il Movimento vuole condividere nel campo largo.—Scuola e giovani: la proposta di investire le risorse del PonteTra i temi affrontati, Conte ha rilanciato la proposta di destinare i 13,5 miliardi previsti per il Ponte sullo Stretto a un grande piano nazionale per tenere le scuole aperte fino al tardo pomeriggio, con attività sportive, culturali e laboratoriali.—Povertà e reddito di cittadinanzaConte ha difeso il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà, criticando la riforma del governo Meloni che ha introdotto l’assegno di inclusione. Secondo l’ex premier, la nuova impostazione ha ridotto la platea dei beneficiari e ha lasciato scoperte migliaia di famiglie.—Spese militari e difesa europeaConte ha ribadito la sua contrarietà all’aumento delle spese militari, sostenendo che le risorse vadano concentrate su scuola, sanità e protezione sociale. Ha però riconosciuto la necessità di un’Europa più forte sul piano della difesa comune.—Origini e impegno politicoConte ha ricordato le sue origini familiari – madre maestra, padre segretario comunale – e gli anni da studente fuori sede. Ha collegato la sua esperienza personale alla responsabilità verso i giovani e alla necessità di costruire competenze prima dell’impegno politico.—Campo largo: nessuna data sulle primarieSul futuro della coalizione, Conte non ha indicato date per le primarie. Ha confermato la disponibilità al confronto con il Partito Democratico e le altre forze della coalizione, ribadendo che il punto di partenza resta il programma condiviso.

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