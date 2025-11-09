Dario Morello: lo Spartan di Fuscaldo conquista l’Europa

Mario Esposito

Fuscaldo

Il sogno europeo è diventato realtà per Dario Morello, il pugile calabrese che ha conquistato il titolo EBU Silver dei pesi medi in una serata memorabile all’Allianz Cloud di Milano, sabato 8 novembre.

Conosciuto nel mondo della boxe come “Spartan”, Morello ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia e il suo talento, superando ai punti lo svizzero Faton Vukshinaj in un match intenso e tattico, concluso con verdetto unanime: 114-113, 114-113, 115-112. Una vittoria che lo rilancia tra i protagonisti della scena pugilistica europea.

Una carriera costruita col sacrificioClasse 1993, originario di Fuscaldo Marina, Morello ha iniziato a tirare pugni già a 4 anni, e da allora non si è mai fermato. Dopo aver conquistato il titolo tricolore, ha continuato a collezionare successi: Campione Italiano, WBO Global, WBC Mediterranean, e ora anche EBU Silver.

La sua determinazione è evidente non solo sul ring, ma anche fuori: segue una dieta da “guerriero” da 3200 calorie al giorno e 7-8 caffè, come ha raccontato con ironia in una recente intervista.

Le parole prima del match

“Vincerò io, poi ci sentiamo per la vittoria”, aveva dichiarato con sicurezza prima di salire sul ring. E così è stato. Il suo spirito combattivo, unito a una preparazione meticolosa, ha fatto la differenza.

Orgoglio calabrese

Il Comune di Fuscaldo ha celebrato il successo con entusiasmo, definendolo “mitico Spartan” e sottolineando l’orgoglio di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza

Dario Morello non è solo un atleta: è un simbolo di riscatto, di passione e di radici profonde. Il suo trionfo europeo è un messaggio potente per tutti i giovani che sognano in grande partendo da piccoli paesi. E ora, con il titolo EBU Silver in mano, lo Spartan guarda già al prossimo obiettivo: la vetta assoluta del pugilato europeo.