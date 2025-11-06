Umberto Labozzetta all’Università della Calabria: Il Podcast come Strumento Strategico

Mario Esposito

Calabria

Il mondo della comunicazione aziendale si prepara a un incontro di grande rilievo: giovedì 20 novembre alle ore 10:00, presso la Sala Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, si terrà l’evento “Il Meraviglioso Mondo dei Podcast”, con protagonista Umberto Labozzetta, esperto di comunicazione, marketing e produzione audio.

Un Viaggio nel Podcasting Strategico

L’incontro, moderato dalla Prof.ssa Mariacarmela Passarelli e dal Prof. Gabriele Zangara, è inserito nel corso di “Gestione della Produzione e dei Materiali” e offrirà agli studenti un’immersione nel potenziale del podcast come strumento di branding, storytelling e innovazione aziendale.

Labozzetta, con oltre trent’anni di esperienza nel mondo radiofonico e musicale, guiderà i partecipanti alla scoperta delle potenzialità narrative e produttive del podcast, mostrando come questo mezzo possa diventare una leva concreta per la crescita delle imprese e delle istituzioni.

Dialogo tra Università e Comunicazione

L’iniziativa rappresenta un ponte tra il mondo accademico e quello professionale, offrendo agli studenti un’occasione unica per confrontarsi con un protagonista della comunicazione italiana. La mattinata si concluderà con una sessione interattiva di domande e risposte, favorendo il dialogo e lo scambio di idee tra i futuri professionisti e chi ha già tracciato sentieri innovativi nel settore.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole capire come la voce possa diventare strategia, e come il podcasting possa trasformarsi in uno strumento potente per raccontare, coinvolgere e crescere.