Cedro e Peperoncino: I Gioielli della Riviera dei Cedri

Mario Esposito

Riviera dei Cedri (Calabria)

Promozione culturale

Nel cuore dell’Alto Tirreno cosentino, dove il mare accarezza dolcemente le spiagge dorate e i borghi si arrampicano sulle colline, si estende un tratto di costa che incanta i sensi: la Riviera dei Cedri. Questo angolo di Calabria non è solo una meraviglia paesaggistica, ma anche un autentico scrigno di sapori, profumi e tradizioni. Tra i suoi protagonisti assoluti spiccano due eccellenze agroalimentari: il Cedro di Calabria DOP e il peperoncino piccante, simboli di un territorio che sa emozionare a ogni morso.

Il Cedro di Calabria DOP: L’Oro Verde del Sud

Il Cedro di Calabria, in particolare la varietà “Liscio di Diamante”, è un agrume antico e prezioso, coltivato da secoli lungo le valli soleggiate della Riviera. Con la sua buccia spessa, profumata e ricca di oli essenziali, il cedro non è solo un frutto: è cultura, storia e spiritualità. Utilizzato nella tradizione ebraica per la festa di Sukkot, è anche protagonista di liquori, dolci, marmellate e cosmetici naturali.

Passeggiando tra i filari di cedri, si respira un’aria intrisa di agrumi e memoria. A Santa Maria del Cedro, il Museo del Cedro racconta la storia di questo frutto straordinario, offrendo degustazioni e percorsi sensoriali che conquistano ogni visitatore.

Il Peperoncino: Fuoco e Passione Calabrese

Se il cedro è l’anima profumata della Riviera, il peperoncino ne è il cuore ardente. Simbolo della cucina calabrese, il peperoncino della Riviera dei Cedri è noto per il suo sapore deciso e la sua versatilità. Cresce rigoglioso grazie al clima mite e alla terra generosa, e viene celebrato ogni anno con eventi e sagre che attirano appassionati da tutta Italia.

Il più celebre è il Festival del Peperoncino di Diamante, un’esplosione di gusto, musica e folklore che trasforma il borgo in una festa dei sensi. Qui il peperoncino diventa protagonista di piatti tradizionali, gelati, cioccolatini e persino cocktail infuocati.

Un Viaggio tra Sapori e Meraviglie

La Riviera dei Cedri non è solo un luogo da visitare, ma da vivere con tutti i sensi. Tra spiagge Bandiera Blu, borghi come Scalea, Praia a Mare e Diamante, e una natura incontaminata, ogni angolo racconta una storia fatta di autenticità e passione.

Chi sceglie questa terra scopre un patrimonio gastronomico unico, dove il cedro e il peperoncino non sono solo ingredienti, ma veri e propri ambasciatori di identità e bellezza.

Vieni a scoprire la Riviera dei Cedri: dove il profumo del cedro incontra il fuoco del peperoncino, e ogni giorno ha il sapore della meraviglia.