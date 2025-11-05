Scalea decolla: finanziato il progetto di efficientamento dell’aviosuperficie

Mario Esposito

Scalea

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Russo ha annunciato con soddisfazione l’approvazione e il finanziamento di un importante intervento per l’aviosuperficie cittadina. Grazie a un contributo regionale di 1.892.786 euro, la struttura sarà oggetto di un progetto di efficientamento che punta a renderla più moderna, funzionale e strategica per lo sviluppo del territorio.

Un’opera strategica per l’Alto Tirreno Cosentino

Il finanziamento rientra nel piano regionale per gli interventi strategici di sistema, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture chiave della Calabria. L’aviosuperficie di Scalea, da tempo considerata una risorsa sottoutilizzata, potrà finalmente trasformarsi in un hub per il turismo, la mobilità e lo sviluppo economico locale.

La giunta comunale ha già approvato la scheda progettuale, il quadro economico e il cronoprogramma dei lavori, dando seguito alla nota ufficiale della Regione Calabria del 10 settembre 2025.

Le parole del sindaco Mario Russo

Il sindaco Mario Russo ha dichiarato: “Questo finanziamento rappresenta un passaggio concreto e strategico nella visione di sviluppo che la nostra amministrazione sta portando avanti fin dai primi giorni. L’aviosuperficie è una risorsa preziosa che merita di essere valorizzata per servire non solo Scalea, ma tutto il comprensorio”.

Polemiche politiche

Non sono mancate le polemiche. L’ex sindaco Giacomo Perrotta ha rivendicato la paternità del progetto, accusando l’attuale amministrazione di “vivere di luce riflessa”. Russo ha replicato con fermezza, sottolineando che “i meriti vanno attribuiti a chi ha concretamente portato avanti l’interlocuzione istituzionale”.