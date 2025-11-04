Scalea celebra Maradona: inaugurata l’effigie per i 40 anni dalla storica partita al “Domenico Longobucco”

Mario Esposito

SCALEA

Una giornata intrisa di emozione e memoria quella vissuta oggi a Scalea, dove è stata inaugurata l’effigie dedicata a Diego Armando Maradona, in occasione del 40º anniversario della sua storica presenza allo stadio “Domenico Longobucco”.

Era il 4 novembre 1985 quando il campione argentino, già leggenda vivente del calcio mondiale, scese in campo per una partita benefica tra la rappresentativa UNICEF e l’U.S. Scalea. Un evento che ha segnato profondamente la storia sportiva e culturale della cittadina calabrese.

La cerimonia L’effigie, collocata nell’area antistante lo stadio, è stata svelata alla presenza di autorità locali, appassionati e protagonisti di quella memorabile giornata. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Mario Russo, che ha sottolineato l’importanza di “ricordare con orgoglio il giorno in cui Scalea ha ospitato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Maradona non ha solo giocato qui, ha lasciato un segno indelebile nel cuore della nostra comunità.”

Tra i presenti anche Pasquale Cecere, uno dei protagonisti di quella partita del 1985, che ha condiviso con commozione i suoi ricordi: “Giocare contro Maradona è stato come vivere un sogno. Vederlo oggi onorato con questa effigie mi riempie di gioia e gratitudine.”

Un tributo voluto dalla città L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dal consigliere comunale Gerardo De Chiara, che ha lavorato con passione per rendere possibile questo tributo. L’effigie rappresenta non solo un omaggio al talento di Maradona, ma anche un simbolo di quanto il calcio possa unire generazioni e territori.

Scalea, oggi, ha dimostrato che anche i piccoli centri possono custodire grandi storie. E quella di Maradona, in riva al Tirreno, è una di quelle che meritano di essere raccontate ancora e ancora.