Antonio De Caprio entra in Consiglio regionale come supplente: nuova energia per la Calabria e per l’alto Tirreno cosentino

Mario Esposito

Scalea

Con la recente nomina della nuova Giunta regionale da parte del presidente Roberto Occhiuto, la composizione del Consiglio regionale della Calabria ha subito un cambiamento significativo. Grazie all’applicazione della legge sul “consigliere supplente”, Antonio De Caprio fa il suo ingresso ufficiale a Palazzo Campanella.

La norma, approvata nella precedente legislatura, prevede che i consiglieri regionali nominati assessori lascino temporaneamente il proprio seggio al primo dei non eletti nella lista di riferimento. È in questo contesto che De Caprio, esponente di Forza Italia e figura di riferimento per il territorio del Tirreno cosentino, ha ottenuto l’opportunità di sedere in aula.

Un volto noto della politica calabrese

Antonio De Caprio non è nuovo alla scena politica regionale. Già protagonista di diverse battaglie territoriali, il suo ingresso come supplente è stato accolto con entusiasmo dai suoi sostenitori. Insieme a Piercarlo Chiappetta, Daniela Iriti, Filippo Pietropaolo e Gianpaolo Bevilacqua, De Caprio rappresenta una nuova ondata di amministratori pronti a dare continuità all’azione di governo.

Le prime dichiarazioni

«Siamo pronti a lavorare con serietà e passione per il bene della Calabria», ha dichiarato De Caprio, sottolineando il suo impegno per il territorio e la volontà di collaborare attivamente con la nuova Giunta.

(Dichiarazioni di Antonio De Caprio su Cosenza channel)