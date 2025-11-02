Francesca Chemi: la giovane scienziata di Scalea che illumina la ricerca oncologica

Mario Esposito

Scalea

In un mondo in cui la scienza avanza a passi da gigante, è motivo di orgoglio sapere che tra i protagonisti di questa rivoluzione ci sia anche una giovane calabrese: Francesca Chemi, originaria di Scalea, è una delle menti più promettenti nel campo della ricerca oncologica.

Un percorso accademico d’eccellenza

Francesca ha intrapreso il suo cammino scientifico presso l’Università della Calabria, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Biochimica Cellulare e Attività dei Farmaci in Oncologia. Durante il suo percorso, ha lavorato nel laboratorio di patologia molecolare diretto dal professor Sebastiano Andò, approfondendo i meccanismi molecolari alla base della resistenza ai farmaci nei tumori.

Ricerca e riconoscimenti

Il suo lavoro si è distinto per l’originalità e l’impatto scientifico. In particolare, Francesca ha presentato una ricerca dal titolo:

“Tamoxifen through GPER Upregulates Aromatase Expression: a Novel Mechanism Sustaining Tamoxifen Resistant Breast Cancer Cell Growth”

Questo studio ha esplorato un nuovo meccanismo attraverso cui il tamoxifene, un farmaco comunemente usato nel trattamento del tumore al seno, può paradossalmente contribuire alla crescita delle cellule tumorali resistenti, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo di terapie più efficaci.

Per questo contributo, Francesca ha ricevuto il prestigioso Premio Irene Mancuso per la migliore comunicazione in scienze oncologiche, durante il decennale della Fondazione Lilli Funaro, un’organizzazione impegnata nella promozione della ricerca scientifica e nella lotta contro il cancro.

Impegno e passione

Oltre alla sua attività in laboratorio, Francesca ha partecipato attivamente a eventi benefici e seminari scientifici, dimostrando un forte impegno nella divulgazione e nella sensibilizzazione sui temi della salute e della ricerca. La sua passione per la scienza si accompagna a una profonda dedizione al bene comune, rendendola un esempio per tanti giovani che sognano una carriera nella ricerca.

Uno sguardo al futuro

Oggi Francesca Chemi continua il suo lavoro presso l’istituto Human Technopole, dove fa parte di un team di ricerca all’avanguardia. Il suo obiettivo? Contribuire a svelare i misteri della biologia molecolare e trovare nuove armi contro il cancro.

Francesca rappresenta il volto giovane e determinato della scienza italiana. La sua storia è un invito a credere nel potere della conoscenza, della perseveranza e della passione. Un orgoglio per Scalea, per la Calabria e per tutta la comunità scientifica.