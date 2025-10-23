Il caso dello scontrino di Andrea Sempio: nuova svolta nel delitto di Garlasco

Garlasco, ottobre 2025

Mario Esposito

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con una nuova indagine che ruota attorno a un elemento apparentemente banale: uno scontrino del parcheggio a Vigevano. Andrea Sempio, attualmente indagato “in concorso con ignoti o con Alberto Stasi”, ha presentato lo scontrino come prova del suo alibi, sostenendo di trovarsi a Vigevano la mattina del delitto, il 13 agosto 2007.

Lo scontrino e l’alibi contestato

Lo scontrino, datato proprio il giorno dell’omicidio, è stato mostrato da Sempio come dimostrazione della sua presenza lontano da Garlasco. Tuttavia, la sua validità è stata messa in dubbio da più fronti. L’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, ha sollevato perplessità sul contesto in cui lo scontrino è stato consegnato, sottolineando l’assenza di riscontri oggettivi che ne confermino l’autenticità.

Il supertestimone e la smentita

Il colpo di scena arriva con la testimonianza di una persona definita di “granitica attendibilità” dagli inquirenti. Questo nuovo testimone ha dichiarato che lo scontrino non appartiene né a Sempio né alla sua famiglia. Se confermata, questa affermazione potrebbe minare uno dei pilastri della difesa dell’indagato e riaprire scenari investigativi finora considerati chiusi.

La replica di Sempio

Intervistato dal programma “Chi l’ha visto?”, Sempio ha ribadito con fermezza: “L’ho preso io quello scontrino, non si può mettere in dubbio questo”. Ha inoltre raccontato di aver visto Chiara Poggi solo poche volte, descrivendo i loro mondi come “distanti”. La sua versione, però, si scontra con le nuove evidenze e con le celle telefoniche che lo collocherebbero a Garlasco, non a Vigevano, nel momento cruciale.

Implicazioni giudiziarie

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha definito la testimonianza sullo scontrino un “missile” che potrebbe cambiare radicalmente l’andamento del processo. Se lo scontrino risultasse falso o non riconducibile a Sempio, l’intera strategia difensiva potrebbe crollare, aprendo la strada a nuove ipotesi investigative.

Il caso dello scontrino si è trasformato da dettaglio marginale a fulcro di una possibile svolta giudiziaria. In attesa di ulteriori sviluppi, l’Italia osserva con attenzione il riemergere di uno dei misteri più controversi della cronaca nera recente.