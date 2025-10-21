Il Coraggio di Correre: la Salute torna protagonista alla Leopolda

Mario Esposito

Firenze, 21-22 ottobre 2025 – Alla Stazione Leopolda di Firenze si è tenuto il 10° Forum Leopolda Salute, un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale dedicato alla riflessione sul sistema sanitario, l’innovazione medica e il benessere collettivo. Il titolo di quest’anno, “Il coraggio di correre”, ha evocato non solo il dinamismo necessario per affrontare le sfide della sanità moderna, ma anche la determinazione di chi lavora ogni giorno per garantire cure e prevenzione.

A moderare i lavori è stato Luca Telese, giornalista e volto noto del dibattito pubblico italiano, che ha guidato con ritmo e profondità le sessioni plenarie e i panel tematici. Telese ha stimolato il confronto tra esperti, politici, medici e rappresentanti delle istituzioni, ponendo domande e valorizzando le proposte più innovative.

Temi centrali del Forum:

Sanità territoriale e digitale: come integrare tecnologia e prossimità per una medicina più accessibile.

Prevenzione e stili di vita: focus su sport, alimentazione e salute mentale.

Il ruolo del personale sanitario: valorizzazione, formazione e nuove competenze.

Finanziamento e governance: modelli sostenibili per il futuro del SSN.

L’evento, promosso da Koncept e Forum della Leopolda, ha visto una partecipazione ampia e trasversale, con oltre 2.000 presenze tra pubblico, relatori e stakeholder del settore.