“NOI. Gente di Mare”: Genova celebra il cuore marittimo dell’Italia

MARIO ESPOSITO

Genova, 13 ottobre

In occasione della Shipping Week e della Giornata Colombiana, la città di Genova ha ospitato l’ottava edizione di “NOI. Gente di Mare”, un evento che ha riunito figure di spicco del mondo marittimo, militare e aerospaziale per riflettere sul presente e sul futuro della navigazione.

Organizzato presso la sede di Assagenti, l’incontro è stato guidato da Francesco Ferreri e Luca Telese, che hanno moderato una serie di interventi ricchi di contenuti e visioni. Il programma ha spaziato dalla tradizione navale italiana alle prospettive cosmiche dell’esplorazione spaziale, dimostrando come il mare continui a essere un punto di partenza per nuove frontiere.

Un ponte tra tradizione e innovazione

L’evento ha dimostrato come il mare non sia solo un elemento geografico, ma un simbolo culturale, economico e spirituale per l’Italia. Da Genova, città di navigatori e pionieri, è partito un messaggio chiaro: il futuro si costruisce navigando, con coraggio e visione.