Vetere e De Caprio: verso Palazzo Campanella? Le Regionali aprono scenari di maggioranza

Le elezioni regionali in Calabria del 2025 hanno ridisegnato il panorama politico locale, con il centrodestra guidato da Roberto Occhiuto che ha consolidato la propria posizione, conquistando 20 seggi contro i 9 del centrosinistra. In questo contesto, due nomi tornano alla ribalta: Ugo Vetere e Antonio De Caprio, candidati rispettivamente per la lista “Occhiuto Presidente” e per Forza Italia.

Risultati elettorali e prospettive di ingresso

Nonostante un calo di preferenze rispetto al 2021, Ugo Vetere ha raccolto 415 voti a Scalea, dove in passato ne aveva ottenuti 601. Antonio De Caprio, invece, ha registrato 680 preferenze. Entrambi non sono stati eletti direttamente, ma la partita non è chiusa.Grazie al meccanismo dei consiglieri supplenti, le porte di Palazzo Campanella potrebbero presto aprirsi per loro. La nomina di Gianluca Gallo ad assessore regionale, e la possibile assegnazione di ulteriori assessorati a Rosaria Succurro o Pierluigi Caputo, potrebbe liberare seggi in Consiglio, favorendo proprio Vetere e De Caprio.

Maggioranza e ruoli strategici

L’eventuale ingresso di Vetere e De Caprio in Consiglio regionale non sarebbe solo una questione numerica. Entrambi rappresentano figure radicate nel territorio e con esperienze amministrative significative: Vetere come sindaco di Santa Maria del Cedro, De Caprio come ex consigliere regionale e sindaco di Orsomarso.La loro presenza rafforzerebbe la componente tirrenica della maggioranza, offrendo al governo Occhiuto interlocutori affidabili e capaci di rappresentare le istanze locali. Inoltre, le voci di corridoio parlano di possibili incarichi in giunta per esponenti delle loro liste, un segnale che il loro peso politico potrebbe tradursi anche in ruoli esecutivi.

Un equilibrio da monitorare

Il quadro resta fluido, ma la prospettiva di vedere Vetere e De Caprio tra i consiglieri di maggioranza è concreta. In un contesto dove le dinamiche interne al centrodestra calabrese sono in continua evoluzione, il loro ingresso potrebbe contribuire a rafforzare la stabilità della legislatura e dare nuova linfa alle politiche territoriali.