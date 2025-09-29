Nasce l’Arena dei Cedri: Ugo Vetere presenta il grande progetto per Santa Maria del Cedro

Santa Maria del Cedro (CS)

Mario Esposito

Un sogno che prende forma tra mare e musica. È stato presentato ufficialmente il progetto per la realizzazione dell’Arena dei Cedri, una struttura all’aperto destinata a diventare il cuore pulsante dell’estate calabrese. A guidare l’iniziativa è Ugo Vetere, candidato alle prossime elezioni regionali.

L’arena sorgerà in una zona strategica del territorio, con vista sul mare e una capienza pensata per accogliere migliaia di spettatori. Il progetto, già approvato in fase preliminare, prevede quattro ingressi dedicati: Platea, Tribuna, Artisti e Mezzi, per garantire un’organizzazione fluida e sicura.

Il debutto dell’Arena dei Cedri è già segnato in rosso sul calendario: 26 agosto 2026, data in cui si terrà il concerto di Claudio Baglioni, uno degli artisti più amati del panorama italiano.

“Vogliamo dare a Santa Maria del Cedro un luogo che sia simbolo di cultura, musica e aggregazione,” ha dichiarato Vetere. “Questo progetto non è solo un’arena, ma un investimento sul futuro turistico e culturale del nostro territorio.”

Un’opera per il territorio

L’arena sarà costruita con criteri di sostenibilità ambientale e accessibilità, e potrà ospitare concerti, spettacoli teatrali, eventi istituzionali e manifestazioni culturali. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio locale, attirando pubblico da tutta la regione e oltre.

Il progetto ha già suscitato entusiasmo tra cittadini, operatori turistici e artisti, che vedono nell’Arena dei Cedri una nuova opportunità per rilanciare il territorio con eventi di alto profilo.