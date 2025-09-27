Greta Thunberg: dalla lotta per il clima alla solidarietà per Gaza

27 settembre 2025

Mario Esposito

Mediterraneo centrale

Greta Thunberg, l’attivista svedese diventata simbolo globale della lotta contro il cambiamento climatico, ha intrapreso una nuova battaglia: quella per la giustizia umanitaria in Palestina. Attualmente si trova a bordo della barca Alma, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, una missione internazionale diretta verso Gaza con l’obiettivo di portare aiuti e rompere simbolicamente l’assedio.

Una nuova rotta per l’attivismo

Dopo aver lasciato il comitato direttivo della nave ammiraglia Family, Greta ha scelto di continuare il viaggio come volontaria, criticando la gestione interna della comunicazione e chiedendo maggiore attenzione alla crisi umanitaria in corso. “Non sono qui per visibilità personale,” ha dichiarato in una nota condivisa sui suoi canali social, “ma per dare voce a chi non ne ha.”

La Flotilla, composta da attivisti, medici, giornalisti e volontari provenienti da oltre 20 Paesi, naviga in acque internazionali a sud della Sicilia, in attesa di unirsi al gruppo italiano fermo a Pachino. L’obiettivo è quello di raggiungere Gaza via mare, portando medicinali, generi alimentari e testimonianze di solidarietà.

Dall’ambiente ai diritti umani

Greta Thunberg ha sempre sostenuto che la crisi climatica è anche una crisi sociale. Il suo impegno per Gaza rappresenta un’estensione naturale della sua visione: un mondo più giusto, equo e sostenibile. “Non possiamo parlare di giustizia climatica senza parlare di giustizia umana,” ha scritto in un recente post.

La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media internazionali, ma Greta continua a rifiutare ogni forma di protagonismo. Si occupa della logistica a bordo, partecipa alle riunioni operative e documenta il viaggio con foto e video, cercando di mantenere il focus sulla popolazione palestinese.

Una missione sotto osservazione

La Global Sumud Flotilla ha già ricevuto avvertimenti da parte di autorità marittime e governi regionali. Il rischio di blocchi navali è concreto, ma gli organizzatori ribadiscono che la missione è pacifica e simbolica. Greta, come sempre, non arretra: “La disobbedienza civile è necessaria quando le leggi ignorano l’umanità.”