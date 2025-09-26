Netanyahu all’ONU: “Finiremo il lavoro a Gaza” tra fischi, proteste e tensioni diplomatiche

ROMA

Mario Esposito

Un discorso infuocato, una sala divisa, e un messaggio diretto: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha scosso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con un intervento che ha suscitato reazioni contrastanti tra i delegati presenti. Fischi, proteste e applausi hanno accompagnato le sue parole, mentre alcune delegazioni hanno abbandonato l’aula in segno di dissenso.

“Vogliamo finire il lavoro a Gaza”

Netanyahu ha ribadito con fermezza l’intenzione di Israele di completare l’offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza, definendo il gruppo come “ancora arroccato” e pronto a ripetere le atrocità del 7 ottobre. “Ancora non è finita. Dobbiamo portare a termine il lavoro e farlo nel modo più rapido possibile” ha dichiarato.

La “mappa del terrore” e l’accusa all’Iran

Nel corso del suo intervento, il premier ha mostrato una “mappa del terrore dell’Iran”, indicata con un pennarello su un cartellone intitolato “La maledizione”. Ha accusato Teheran di sviluppare rapidamente un programma nucleare e missilistico, definendolo una minaccia non solo per Israele ma anche per gli Stati Uniti.

Messaggio agli ostaggi e ultimatum ad Hamas

In un gesto senza precedenti, Netanyahu ha fatto trasmettere il suo discorso tramite altoparlanti installati nella Striscia di Gaza, rivolgendosi direttamente agli ostaggi ancora detenuti: “Non vi abbiamo dimenticato, siete i nostri eroi”. Ha poi lanciato un appello ai leader di Hamas: “Liberate gli ostaggi e deponete le armi. Se lo farete, vivrete. Altrimenti, Israele vi darà la caccia”.

Accuse ai leader mondiali e quiz provocatori

Il premier ha criticato duramente molti Paesi occidentali, accusandoli di aver “ceduto” ai palestinesi e di favorire il male. Ha coinvolto l’assemblea in un “pop quiz” provocatorio, chiedendo chi grida “morte all’America” e chi ha ucciso civili occidentali, indicando come risposta corretta “tutti i gruppi sopra citati” — Iran, Hamas, Hezbollah e gli Houthi.

Una platea divisa

Il discorso ha polarizzato l’assemblea: mentre alcuni delegati applaudivano, altri hanno lasciato l’aula in segno di protesta. Il presidente della sessione ha più volte chiesto ordine, cercando di contenere le tensioni. Netanyahu ha concluso il suo intervento con un appello alla comunità internazionale per il ripristino delle sanzioni contro l’Iran.