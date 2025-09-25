Tensioni nei cieli: NATO e USA intercettano jet russi, Mosca minaccia ritorsioni

Mario Esposito

25 settembre 2025 – Le relazioni tra la NATO, gli Stati Uniti e la Russia continuano a deteriorarsi, con nuovi episodi di intercettazioni aeree che alimentano il clima di tensione internazionale. Negli ultimi giorni, caccia americani e alleati sono stati costretti a decollare per monitorare velivoli militari russi in prossimità dello spazio aereo occidentale, in due scenari distinti: l’Alaska e la Lettonia.

Intercettazione in Alaska

Il North American Aerospace Defense Command (NORAD) ha rilevato due bombardieri strategici russi Tu-95 accompagnati da due caccia Su-35 che volavano nella zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ) dell’Alaska. Sebbene i jet russi siano rimasti nello spazio aereo internazionale, gli Stati Uniti hanno risposto prontamente inviando quattro F-16, supportati da aviocisterne KC-135 e da un radar E-3, per identificare e monitorare i movimenti.

Operazione nel Baltico

Contemporaneamente, in Europa, due caccia Gripen ungheresi della missione Baltic Air Policing sono decollati dalla base di Siauliai, in Lituania, per intercettare un gruppo di jet russi – tra cui Su-30, Su-35 e tre MiG-31 – che volavano vicino allo spazio aereo lettone. Anche in questo caso, non si è registrata una violazione diretta, ma la frequenza di questi episodi desta preoccupazione tra gli alleati.

La risposta di Mosca

L’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, ha dichiarato che un eventuale abbattimento di un aereo russo da parte della NATO sarebbe considerato un atto di guerra. “Ci sono molti aerei della NATO che violano lo spazio aereo russo, ma non vengono abbattuti”, ha affermato Meshkov, accusando l’Occidente di provocazioni e inganni.

Escalation diplomatica

Queste dichiarazioni si inseriscono in un contesto già teso, con episodi di droni sospetti in Danimarca e Svezia, e posizioni bellicose da parte di leader occidentali. Donald Trump ha recentemente affermato che la NATO dovrebbe essere pronta ad abbattere velivoli russi in caso di violazione dello spazio aereo alleato, una posizione condivisa anche dal segretario generale della NATO, Mark Rutte, e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Scenario instabile

Questi eventi evidenziano una crescente instabilità nei rapporti tra le potenze militari globali. Mentre la NATO cerca di garantire la sicurezza dei propri confini, Mosca continua a testare i limiti della risposta occidentale. Il rischio di un’escalation involontaria è concreto, e le diplomazie internazionali sono chiamate a trovare un equilibrio tra deterrenza e dialogo.