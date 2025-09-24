Comizio a Scalea: Roberto Occhiuto lancia la volata finale alle Regionali

Scalea (CS), 24 settembre 2025

Mario Esposito

Piazza Spinelli si è trasformata in un palcoscenico politico vibrante, dove il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha tenuto un partecipato comizio in vista delle imminenti elezioni regionali. L’evento, organizzato dalle forze del centrodestra, ha visto la presenza dei candidati della coalizione e di numerosi cittadini accorsi per ascoltare le proposte e i progetti per il futuro della regione.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Scalea, Mario Russo, sottolineando l’importanza di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti politici. «Scalea è pronta a fare la sua parte per una Calabria più forte e più vicina ai territori», ha dichiarato Russo.

Tra i candidati presenti sul palco, ha preso la parola Ugo Vetere, in corsa nella lista “Occhiuto Presidente”, che ha ribadito il suo impegno per lo sviluppo dell’Alto Tirreno cosentino e per una sanità più accessibile. Accanto a lui, anche Antonio De Caprio e Francesca Impieri (Forza Italia), Rosa Pignataro (Fratelli d’Italia), tutti uniti nel sostegno alla riconferma di Occhiuto.

Nel suo intervento, il presidente Occhiuto ha tracciato un bilancio del suo mandato, evidenziando i risultati ottenuti in ambito sanitario, infrastrutturale e nella lotta allo spopolamento. «Abbiamo messo basi solide per una Calabria moderna, credibile e protagonista a livello nazionale. Ora serve continuità per completare il percorso avviato», ha affermato Occhiuto, ricevendo applausi convinti dalla platea.

Tra i progetti strategici per il territorio, Occhiuto ha annunciato il rilancio dell’aviosuperficie di Scalea, con un finanziamento di 1,8 milioni di euro già in fase di definizione con la Regione e l’ENAC. L’obiettivo è trasformare l’area in una struttura moderna e funzionale, capace di attrarre turismo e investimenti.

In parallelo, è stata rilanciata anche l’idea della realizzazione di un porto turistico a Scalea, destinato a diventare un punto di riferimento per la nautica da diporto lungo la costa tirrenica calabrese. Il progetto, ancora in fase preliminare, punta a valorizzare le potenzialità del territorio e a creare nuove opportunità occupazionali.La serata si è conclusa con un appello al voto e con l’invito a partecipare attivamente alla vita democratica della regione. Piazza Spinelli, illuminata dai riflettori e dalle speranze dei presenti, ha offerto uno spaccato autentico della campagna elettorale calabrese: radicata nei territori, ma con lo sguardo rivolto al futuro.