Scalea ospita l’incontro sul progetto della nuova SP Scalea–Mormanno

Scalea, 23 settembre 2025

Si terrà martedì alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Scalea, un importante incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto di fattibilità per la nuova strada provinciale SP Scalea–Mormanno. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Cosenza, mira a rafforzare la connessione tra la costa tirrenica e l’entroterra del Pollino, con potenziali ricadute positive su mobilità, turismo e sviluppo economico.

I protagonisti dell’evento

L’incontro vedrà la partecipazione di figure istituzionali di rilievo:

Mario Russo, Sindaco di Scalea, e Paolo Pappaterra, Sindaco di Mormanno, apriranno la serata con i saluti di benvenuto.

A introdurre i lavori sarà Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa.

La relazione tecnica sarà affidata all’Ing. Gianluca Morrone, Dirigente del settore Viabilità e Pianificazione Urbana della Provincia, che illustrerà i dettagli del progetto, le tempistiche previste e gli impatti sul territorio.

Un’opera strategica per il territorio

La nuova arteria stradale punta a migliorare l’accessibilità tra Scalea e Mormanno, riducendo i tempi di percorrenza e favorendo l’integrazione tra aree costiere e montane. Il progetto è ancora in fase di studio, ma rappresenta una visione ambiziosa per il futuro della mobilità locale.

Invito alla cittadinanza

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per cittadini, imprenditori e associazioni del territorio di conoscere da vicino un’opera che potrebbe trasformare il volto della viabilità provinciale.