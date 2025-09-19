Mario Esposito

COMUNICATO STAMPA

Scalea chiede di ospitare in mostra il meteorite caduto sul proprio territorio

La comunità di Scalea si prepara a scrivere una pagina memorabile della propria storia. A seguito della recente conferma scientifica della caduta, nei mesi scorsi, di un meteorite di 4,5 miliardi di anni nei pressi della città, il Sindaco Dott. Mario Russo ha inviato al Direttore del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze una formale richiesta affinché il reperto possa essere concesso in prestito temporaneo per una mostra a Scalea.

Attualmente il meteorite, una condrite ordinaria di 189 grammi proveniente dalla fascia degli asteroidi, è custodito a Firenze, centro di eccellenza nazionale ed internazionale per lo studio e la conservazione di simili reperti. La scelta è motivata dalla necessità di garantirne le migliori condizioni di tutela e accessibilità alla comunità scientifica mondiale.

«Siamo orgogliosi ed entusiasti – dichiara il Sindaco Russo – che la nostra città sia stata scelta come punto d’approdo da un frammento di roccia primitiva che ha viaggiato nello spazio per miliardi di anni. È un evento eccezionale, che lega Scalea all’alba dell’Universo. Per questo riteniamo importante che la nostra comunità, insieme a cittadini, studenti e visitatori, possa ammirare da vicino questo straordinario “messaggero stellare”, attraverso una mostra temporanea organizzata in sinergia con il Museo di Storia Naturale di Firenze.»

L’iniziativa, sottolinea l’Amministrazione comunale, rappresenterebbe un’occasione unica per unire scienza e divulgazione, memoria collettiva e identità territoriale, restituendo simbolicamente a Scalea la possibilità di condividere con il mondo il dono cosmico che l’ha raggiunta.

Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale di Scalea

Scienza e attualità