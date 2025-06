“Il Centro nel cuore dell’Abruzzo”, serata spettacolo a Roseto

Anche il grande basket domani sera alla festa del nostro giornale: alle 21 sul palco le Panthers in A1 e gli uomini in A2

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Gli onori per una doppia promozione targata basket e i temi ambientali e del turismo saranno al centro di un evento dal titolo “Il Centro nel cuore dell’Abruzzo”. È prevista per domani sera nella Villa comunale alle ore 21 e sarà una serata spettacolo con un parterre di ospiti di eccellenza della cittadina costiera del Teramano. Padrone di casa, il direttore del Centro, Luca Telese, che si intratterrà con gli ospiti e si tufferà nei segreti del mondo dell’informazione.Dopo gli interventi istituzionali del sindaco Mario Nugnes e quello incentrato sul tema del turismo da parte dell’assessore Annalisa D’Elpidio, protagonisti saranno i rappresentanti delle due realtà sportive di eccellenza: la Pallacanestro Roseto (maschile), approdata in serie A2, e le Panthers Roseto, le fantastiche ragazze promosse in A1.Sul palco il presidente degli uomini, Ernesto Ciafardoni, e il direttore Francesco Del Governatore delle donne. Tra gli ospiti, intervistati dai giornalisti del Centro, Domenico Ranieri e Dino Venturoni, figurano inoltre il presidente del Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Tommaso Navarra, Marco Borgatti, rappresentante delle guide della Riserva naturale del Borsacchio ed Ercole Ginoble, padre di Gianluca, una delle stelle del gruppo musicale Il Volo.Saranno affrontati rispettivamente i temi più strettamente legati all’ambiente, all’importanza di un’area interna dell’Abruzzo come il Parco e di un polmone verde come la Riserva. Con Ginoble, invece, si parlerà di musica attraverso ricordi e aneddoti legati al giovane artista rosetano, vanto di una regione intera.La parte musicale sarà curata dalla Smart band composta da Marcello Chella (chitarra), Carlo Cantelmi (piano e voce), Filippo Blasetti (basso), Gianfranco Ciaccia (batteria) e Rossella Ganga (voce). La serata sarà presentata da Alex De Palo.