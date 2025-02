Comunicazione per i naviganti (aggiornamento presunta lite)

Luca Telese

Comunicazione per i naviganti: il mio zigomo – malgrado quello che si legge – é perfettamente integro, al suo posto. Purtroppo anche gli spacciatori (vedi foto) sono di nuovo al loro posto. Domani scriverò su Il Centro un lungo articolo per spiegare che il problema non è il pugno a Luca (non andato a segno e tutto risolto da una stretta di mano) ma gli spacciatori accampati impunemente sotto un acquedotto millenario. Gli spacciatori che cacciano gli homeless e picchiano i bangla. Gli spacciatori protetti dal racket che picchiano gli ultimi e chiunque combatta le tenebre di cui hanno bisogno per operare indisturbati.